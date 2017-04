E’ di due operai morti e tre feriti il bilancio di un incidente ferroviario avvenuto durante la notte sulla linea del Brennero a Bressanone (Bolzano). Nell’incidente sono stati coinvolti due mezzi tecnici, uno dei quali ha preso fuoco. Due operai sono morti sul colpo, altri tre sono stati ricoverati con ferite gravi agli ospedali di Bolzano e Bressanone. La circolazione dei treni è sospesa tra Fortezza e Bressanone.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce bianca, la polizia e i carabinieri. L’incidente, ha precisato Rfi, è avvenuto alle 23.55 di martedì tra due mezzi tecnici, una rincalzatrice e una profilatrice. Secondo gli addetti alla sicurezza, un treno merci è andato addosso a un convoglio fermo sulle rotaie per i lavori. Rfi ha avviato un’inchiesta per stabilire le cause dell’accaduto.

E’ stato attivato un servizio sostitutivo con autobus tra Brennero e Bolzano.