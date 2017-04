E’ forse giunta al termine l’interminabile farsa dei dipendenti Alitalia. Dopo che il referendum sull’accordo per la ritrutturazione della compagnia è stato bocciato dal personale navigante e di terra ora si aprono solo due strade: liquidazione o vendita.

Il Cda “data l’impossibilità di procedere alla ricapitalizzazione” ha “deciso di avviare le procedure previste dalla legge e ha convocato un’assemblea dei soci per il 27 aprile al fine di deliberare sulle stesse”. Dopo che i lavoratori, chiamati ad esprimersi con il referendum, hanno bocciato il preaccordo per il salvataggio (6.816 i ‘no’ contro 3.206 ‘sì’, vale a dire con il 67%), aprendo così la strada al commissariamento della compagnia, il consiglio di amministrazione ci tiene comunque a precisare che “il programma e l’operatività dei voli Alitalia non subiranno al momento modifiche”.

James Hogan, presidente e amministratore di Etihad Hogan, ha giudicato “profondamente deludente” l’esito del referendum. “L’accordo preliminare con i sindacati – dice – era stato reso possibile e supportato dai leader degli stessi sindacati, dal management di Alitalia, dal Primo Ministro Italiano e da tre Ministri del Governo, che avrebbero aiutato a mettere il futuro di Alitalia al sicuro. Il rifiuto di questo accordo nel referendum è profondamente deludente”.

A questo punto che ne sarà del vettore?

Risponde il mi istro per lo sviluppo economico Carlo Calenda. “La cosa più plausibile è che si vada verso un breve periodo di amministrazione straordinaria che si potrà concludere nel giro di 6 mesi o con una vendita parziale o totale degli asset di Alitalia oppure con la liquidazione. Se ci saranno aziende interessate a rilevarla, è tutto da vedere, è prematuro”.