Sonora sconfitta in Francia per i partiti tradizionali. Per la prima volta né socialisti né repubblicani vanno al ballottaggio er le Presidenziali. Al secondo turno tra due settimane si sfideranno, infatti, il leader del nuovissimo Movimento En Mache Emmanuel Macron che ha ottenuto il 23,8% dei voti e Marine Le Pen del FN col 21,4. Praticamente spariti i socialisti il cui candidato Bnoit Hamon ha ottenuto un risicato 6,3%.

Record assoluto di voti per il Front National di Marine Le Pen: secondo le stime riportate da France 24, sono oltre 6,9 milioni, una quota mai raggiunta dal partito di estrema destra.

Sfiorano il 20% gli altri candidati: Francois Fillon al 19,94% e Jean-Luc Melechon al 19,62%.

“Il popolo francese ha deciso di portarmi in testa al primo turno di queste elezioni”. Queste le prime parole pronunciate da Emmanuel Macron nel discorso in cui ha commentato l’esito del voto, accompagnato sul palco dalla moglie Brigitte. Macron si è congratulato con gli altri candidati, che ha citato uno per uno, ed ha ringraziato Benoit Hamon e Francois Fillon “per aver chiesto di votare per me”.

“Spero di diventare il vostro presidente, il presidente di tutti” ha detto il candidato di En Marche, sottolineando come il popolo francese abbia “risposto in modo meraviglioso alle sfide” dinanzi alle quali si trova il Paese. “La sfida è aprire una nuova pagina politica”, ha aggiunto Macron, “non votare contro qualcuno”.

“In un anno, noi abbiamo cambiato il volto della politica francese” ha scandito Macron, tra i suoi sostenitori in festa e citando la moglie Brigitte, “senza la quale non sarei qui”.*

“Non lo dimenticherò mai – ha aggiunto – Da stasera devo unire tutti i francesi, sento l’onore e la responsabilità”.

“Tra 15 giorni spero di diventare il vostro presidente, il presidente di tutti, davanti alla minaccia dei nazionalisti, un presidente che aiuta, protegge e costruisce” ha scandito, appellandosi a tutti i “patrioti”.

“Il compito è immenso, sono pronto al vostro fianco – ha detto ancora – La battaglia inizia stasera e la vinceremo. Viva la Repubblica, viva la Francia”.

“Il Popolo rialza la testa”, “è un risultato storico”. Così la candidata del Fn Marine Le Pen commenta il suo passaggio al secondo turno per le presidenziali francesi. Nell’esprimere gratitudine a tutti “i miei compatrioti”, Le Pen si è definita “la candidata del popolo”.

“La prima tappa è conclusa”, ha scandito una trionfante Le Pen, secondo la quale “è il momento di liberare il popolo francese dalle elite arroganti che vogliono dettare la sua condotta”. Poi, in un riferimento a Emmanuel Macron, ha sottolineato: “Non è che con l’erede di Hollande l’alternanza tanto attesa arriverà”. C’è in gioco “la sopravvivenza della Francia”, ha aggiunto la leader Fn, secondo la quale “bisogna approfittare di questa opportunità storica”, perché “la scelta adesso è tra una globalizzazione selvaggia, un mondo in cui i terroristi possono muoversi liberamente, e una Francia con frontiere forti”.