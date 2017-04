Il cinese Li Yonghong è formalmente diventato il nuovo proprietario del Milan, che passa di mano dopo 31 anni di gestione da parte di Silvio Berlusconi. È infatti andato a buon fine il closing con la Fininvest che, a fronte del versamento con cui è stato completato il pagamento, ha ceduto il 99,93% delle azioni alla società veicolo lussemburghese Rossoneri Sport Investment Lux, creata ad hoc dall’investitore cinese:Scortati da tre guardie del corpo, David Han Li e Marco Fassone avevano fatto il loro ingresso nel palazzo sede dello studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, dove è andato in scena il closing per il passaggio di proprietà del Milan dalla Fininvest di Silvio Berlusconi a Li Yonghong. Il braccio destro di Li e l’ormai neo amministratore delegato rossonero hanno attraversato a piedi piazza Belgioioso senza rilasciare dichiarazioni, con le tre guardie del corpo che li scortavano attraverso la folla di giornalisti, fotografi e operatori tv. Poco prima, avevano raggiunto lo studio legale l’amministratore delegato di Fininvest Danilo Pellegrino e il responsabile business development Alessandro Franzosi, i due manager della holding della famiglia Berlusconi che in questi due anni hanno gestito la trattativa per la cessione del club.