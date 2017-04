Carlo Bonomi è stato designato prossimo presidente di Assolombarda dal Consiglio Generale dell’associazione confindustriale. Supera così Andrea Dell’Orto, con cui si è conteso la guida di Assolombarda. Bonomi sarà formalmente il successore di Gianfelice Rocca solo con il voto dell’assemblea, il 12 giugno. Guiderà una associazione territoriale che rappresenta 5.766 imprese, per un totale di 335.229 dipendenti, e che ha un forte peso specifico negli equilibri interni al sistema di Confindustria.

Come imprenditore è alla guida di Synopo, “un gruppo che – sottolinea sul suo sito internet personale – attraverso crescita organica e per acquisizioni punta a diventare un polo d’eccellenza del biomedicale”. L’azienda principale del gruppo è la Sidam, nata come piccola realtà familiare a Mirandola (Modena), dove ha sede. Le dimensioni di Synopo sono cresciute grazie alla recente acquisizione di BTC Medical Europe.