La Corea del Nord potrebbe armare i propri missili con il gas sarin. A dirlo è il premier giapponese Shinzo Abe, nel corso di una sessione parlamentare a Tokyo, ribadendo la necessità di incrementare gli sforzi per ridimensionare le ambizioni del regime di Pyongyang nello sviluppo del programma nucleare.

Ieri fonti del governo di Tokyo avevano reso noto che il Giappone sta considerando di prendere parte a esercitazioni militari congiunte nel mar Cinese orientale con la portaerei americana Carl Vinson, in movimento verso la penisola coreana.

Le immagini satellitari scattate il 12 aprile mostrano “attività continue” al sito di test nucleari nordcoreano di Punggye-ri, nell’area di montagna del nordest del Paese: lo riporta 38 North, think tank basato a Washington. In particolare, è il portale nord a finire sotto osservazione strettissima, mentre operazioni nuove si registrano “all’Area amministrativa principale, con poche persone intorno al centro di comando del sito”. Uno scenario, in altri termini, “adatto e pronto” per un altro test nucleare, il sesto.

I militari sudcoreani, tuttavia, non evidenziano attività di tipo “inconsueto” su una possibile provocazione in arrivo, ha spiegato il colonnello Roh Jae-cheon, portavoce del Comando di Stato maggiore congiunto, citato dall’agenzia Yonhap. Un altro ufficiale, tuttavia, non ha escluso una mossa improvvisa del Nord in concomitanza con le celebrazioni del 15 aprile dedicate al 105/mo compleanno del “presidente eterno” Kim Il-sung, fondatore dello Stato e nonno dell’attuale leader Kim Jong-un. Ad aumentare l’incertezza ci sono le indicazioni riportate dai media internazionali, a Pyongyang per coprire il ciclo di festeggiamenti, sulle indicazioni avute da funzionari nordcoreani di prepararsi a un “evento grande e importante”.

Nel frattempo il presidente Usa Donald Trump durante un colloquio telefonico ha promesso ad Abe che verrà informato preventivamente nel caso di un attacco militare alla Corea del Nord. Trump, in base alle stesse fonti, è impegnato a fare pressione sul governo di Pechino per una maggiore cooperazione e sta valutando l’introduzione di sanzioni per le aziende cinesi che non rispettano l’embargo.