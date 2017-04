Arrestato all’alba il direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Genova, Walter Pardini. L’inchiesta, della Procura della Repubblica, è coordinata dal procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati. L’indagine è condotta dalla Guardia di Finanza. Al momento non si conoscono altri dettagli. maggior informazioni più tardi in una conferenza stampa.L’ipotesi di reato è quella di corruzione. In questo momento sono in corso le perquisizioni nel suo ufficio in via Fiume. L’indagine dei finanzieri del Nucleo di polizia tributaria è coordinata dal pm Massimo Terrile.