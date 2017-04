Una parte delle carte che accusano il padre del segretario del Pd per l’inchiesta Consip sarebbero state falsificate ad arte. E per questo il capitano del Noe Giampaolo Scafarto, è indagato dalla procura di Roma per falso. A Scafarto viene contestato di aver riferito in un’informativa della presenza di soggetti legati ai servizi segreti nel corso di accertamenti svolti nell’ambito dell’inchiesta nonché di aver attribuito all’imprenditore Alfredo Romeo una frase – intercettata nel dicembre scorso – che sarebbe stata invece pronunciata da Italo Bocchino (“…Renzi l’ultima volta che l’ho incontrato”).

L’inchiesta Consip Condotta in un primo momento dalla procura di Napoli e in seguito di concerto con la Procura di Roma, riguarda l’assegnazione degli appalti nella Pubblica Amministrazione.

L’inchiesta giudiziaria che coinvolge la Consip è iniziata con una gara d’appalto, la Facility Management (FM4), che si occupa della fornitura di servizi (come la pulizia e la manutenzione) per gli uffici della pubblica amministrazione e che è stata bandita dalla centrale acquisti nel 2014. Il suo valore complessivo ammonta a circa 2,7 miliardi di euro e il bando è stato suddiviso in lotti. La Facility Management è finita al centro del ‘Caso Consip’ in seguito all’inchiesta nata a Napoli, e condotta dai pm della Dda Henry John Woodcock e Celeste Carrano su presunte irregolarità nell’assegnazione di alcuni appalti come quello per il servizio di pulizia all’ospedale Cardarelli.

Da quest’inchiesta è nato poi il filone che si concentra sulla centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana, andata alla Procura di Roma per competenza territoriale.

”Tiziano Renzi ha accolto con piacere ma senza stupore, perché conferma di non aver mai incontrato Alfredo Romeo, questa novità. ‘Un altro apparente indizio se ne va. L’auspicio che alla fine delle indagini si pervenga a una archiviazione è ancora più convinto e concreto”. Così all’Adnkronos l’avvocato di Tiziano Renzi, Federico Bagattini, ha commentato la svolta nell’indagine. ”E’ una notizia positiva – ha aggiunto – mi dispiace per il capitano del Noe ma se c’è un falso è normale che ognuno risponda di quello che poi risulterà aver fatto”.