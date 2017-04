Basta coi “vaffa” e con le proteste di piazza. iI grillini sentono l’odore del governo e del potere e si preparano a entrare nei salotti buoni. E nei salotti buoni ci si deve stare civilmente, senza mettere i piedi sul tavolino.

Così i banchieri non affamano più pensionati e poveri cristi, ma sono fondamentali per lo sviluppo del Paese.

Contrordine Compagni! ordinano Beppe Grillo e Davide Casaleggio dopo la convention di Ivrea che ha rimodellato il movimento.

“I banchieri e le grandi aziende di investimento sono irritate con noi: pensavano che ci fossimo messi in piazza a dire una qualche versione del “si vergogni”. Da allora siamo entrati nelle istituzioni ed abbiamo cominciato a lavorare per correggere l’orrenda concezione di società dei nostri nemici naturali. Non è più tempo di manifestazioni in piazza a carattere provocatorio, facili a sfogare nella violenza, è diventato il tempo di disegnare il nostro futuro, per questo siamo qui”. Così Beppe Grillo in un post sul blog.

Il post del leader M5S arriva all’indomani della kermsse ‘Sum #01′ di Ivrea, organizzata dall’Associazione Gianroberto Casaleggio. E Grillo per la sua riflessione prende spunto dal G8 di Genova. “Fu l’ultimo fenomeno “spontaneo” di massa che prevedesse il futuro prossimo in cui erano rappresentati tutti. C’erano le persone che avevano difficoltà a capire il senso dell’ antagonismo nei confronti della globalizzazione e, soprattutto, c’era la rappresentazione di come sarebbe diventato il mondo da lì a breve. Si inscenò tragicamente il futuro: una città compartimentata come se non fosse più di tutti i cittadini, zone rosse e tantissime zone grigie. C’era la ricerca dello scontro a tutti i costi e le decisioni fondate sui pretesti che oggi appaiono le uniche possibili. Come se “cui prodest” significasse “a chi prude?” oppure “qui mi prude” mentre significa, da sempre: quando non stai riuscendo a capire perché si sta verificando un fatto chiediti a chi giova, chi ne trae vantaggio?”, scrive Grillo.

I 5 Stelle cambiano pelle, programma e politica e diventano un partito istituzionale che piace alla gente che piace. Con buona pace dei grillini duri e puri che ancora si illudono di contare qualcosa votando su un blog.

Le premesse, del resto, si erano viste con le comunarie di genova, La candidata scelta dalla base pè stta sconfessata dal guitto genovese e espulsa dal movimento.

Perchè nei 5Stelle la democrazia è un fatto privagto di Grillo & C.