Il governo siriano “ha ignorato le sollecitazioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”. “E’ di vitale interesse per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti prevenire e scoraggiare la diffusione e l’uso di armi chimiche letali”. Queste le parole di Donald Trump, commentando il raid Usa in territorio siriano. Tra i primi a rispondere Mosca e Israele. La Russia bolla l’iniziativa di Trump come “un’azione sconsiderata”, mentre Netanyahu afferma: noi siamo al fianco degli Stati Uniti.

Il presidente russo Vladimir Putin, ha detto il portavoce Dimitri Peskov, nell’attacco americano alla Siria vede anche “un tentativo di distogliere l’attenzione della Comunità internazionale dalle numerose vittime tra la popolazione civile in Iraq”. Il riferimento è al recente bombardamento da parte della coalizione a guida Usa su Mosul, che ha causato una strage di civili.

L’Iran ha condannato l’attacco americano sulla Siria: “Un’azione unilaterale è pericolosa, distruttiva e viola i principi del diritto internazionale”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Bahram Ghasemi, citato dall’agenzia iraniana Isna.

L’Arabia Saudita plaude alla “decisione coraggiosa” del presidente americano Donald Trump di lanciare missili sulla Siria dopo l’attacco chimico dei giorni scorsi. L’attacco Usa è la giusta risposta ai “crimini del regime contro il suo popolo alla luce del fallimento della comunita’ internazionali di porvi fine”, ha commentato il ministero degli Esteri saudita in un comunicato pubblicato dall’agenzia di Stato.