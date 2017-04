In risposta alla strage di Idlib causata dall’uso di armi chimivche gli Stati Uniti questa notte hanno lanciato 59 missili Tomahawk colpendola base aerea di Shayrat, nel centro della Siria, da dove si sospetta sia stato lanciato l’attacco chimico che ha innescato la risposta americana. L’orario indicato dell’impatto è delle 20.45 ora di Washington (le 2,45 in Italia), le prime ore del mattino in Siria. I missili hanno puntato e colpito piste, apparecchi e zone di rifornimento.

Il Pentagono ha precisato che l’attacco contro la Siria è stato condotto utilizzando 59 missili Tomahawk lanciati dai cacciatorpediniere USS Porter e USS Ross nel Mediterraneo orientale. Il Pentagono definisce inoltre il lancio di missili americano in Siria una “risposta proporzionata” all’attacco chimico e fa sapere che l’attacco Usa contro la base aerea in Siria ha “ridotto la capacità del governo siriano di utilizzare armi chimiche”. Stando ad un comunicato della Difesa americana secondo indicazioni iniziali l’attacco ha severamente danneggiato o distrutto velivoli siriani e strutture di supporto e attrezzature presso la base aerea di Shayra.

Nell’attacco sarebbero morti 4 militari siriani.

Immediata la reazione di Mosca. Il Comitato di Difesa della Duma di Stato (la Camera bassa) russa afferma che l’attacco missilistico degli Stati Uniti contro la Siria potrebbe peggiorare i rapporti tra Mosca e Washington, nonché portare a un ampliamento dei conflitti armati in Medio Oriente. Lo riportano i media russi. “Queste sono azioni irresponsabili, sconsiderate”, recita una nota ufficiale. Mosca chiede con urgenza che si riunisca il Consiglio di sicurezza dell’Onu.

Al fianco degli Usa Israele e Gran Bretagna.