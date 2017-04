L’elezione del centrista Salvatore Torrisi a presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato al posto del candidato di maggioranza, Giorgio Pagliari del Pd, ha scatenato le ire dem e creato attriti con l’alleato di Alleanza Popolare. Ieri a palazzo Madama c’è stato blitz che ha visto sullo stesso fronte M5S-Fi-Lega-centristi-Mdp (secondo le accuse dei renziani) ha affondato l’elezione a presidente della commissione Affari costituzionali del dem Giorgio Pagliari, su cui è prevalso Salvatore Torrisi del partito di Angelino Alfano che ha chiesto al suo senatore di fare un passo indietro.

L’episodio ha messo in fibrillazione la maggiornza col Pd che paventa una crisi di governo.

Duro Alfano: “Dal Pd leggo cose surreali dette da Orfini, quando in quel che è accaduto al Senato ci sono proprio responsabilità del Pd. Se la maggioranza è franata, dovrebbe essere il primo partito della maggioranza a porsi il problema di cosa abbia sbagliato”. Lo ha detto il leader di Ap Angelino Alfano in una conferenza stampa nella sede del partito.

“Non siamo nati ieri – ha aggiunto – e più che chiedere a Torrisi di rinunciare non possiamo fare, ma se qualcuno cerca pretesti per creare fibrillazioni nella legislatura e nel governo e andare a elezioni anticipate, allora lo dica chiaramente”.

“A Salvo Torrisi – ha precisato Alfano – ho chiesto di rinunciare alla presidenza della commissione Affari costituzionali perché spettava al Pd e noi rispettiamo i patti. Lui mi ha chiesto 24 ore per rifletterci e gli ho detto che va bene. Gli ho anche detto che la sua permanenza alla presidenza della commissione è incompatibile con la permanenza in Alternativa popolare”.

Comunque Torrisi oggi ha partecipato alla sua prima seduta da presidente Affari costituzionali e ha comunicato di non aver intenzione di dimettersi. Alfano ne ha presoatto considerando il enatore fuori da Ap.