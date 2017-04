Due esplosioni sono avvenute in un palazzo di Solidarnosti Prospekt, a San Pietroburgo. Lo riporta un corrispondente di tv Zvezda, il canale delle forze armate russe. Il palazzo, di 16 piani, è stato danneggiato. Sul posto ci sono i servizi speciali russi e al momento non vi sono notizie di feriti. Lo scoppio è avvenuto al 13esimo piano. Le cause non sono note.

Stamattina alcuni esplosivi sono stati trovati dalla polizia russa in una casa di San Pietroburgo in cui vivevano i presunti complici del kamikaze che lunedì 3 aprile si è fatto saltare in aria nella metropolitana della città, provocando 14 morti. Una fonte di polizia ha precisato all’agenzia Interfax che tre persone legate al kamikaze sono state arrestate e che la bomba trovata nella loro abitazione è simile a quella usata nell’attentato di lunedì.