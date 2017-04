Due dirigenti e un funzionario del Comune di Milano sono stati arrestati dalla guardia di finanza nell’ambito di un’inchiesta su alcuni casi di presunta corruzione. L’obiettivo dei tre era pilotare “l’aggiudicazione di alcune gare di appalto” bandite dall’amministrazione comunale “a favore del Consorzio Milanese Scarl e delle imprese sue associate”. Nel mirino delle Fiamme Gialle anche due casi di presunta concussione.In carcere sono finiti Massimiliano Ascione “in qualità di titolare Posizione Organizzativa del Comune di Milano”, accusato di concussione; Stanislao Virgilio Innocenti, “in qualità di dirigente del Comune di Milano”, accusato di corruzione; e Armando Lotumolo, anche lui “in qualità di dirigente” dell’amministrazione comunale, indagato per corruzione.

La polizia ha emesso 10 misure cautelari ed effettuato diverse perquisizioni nell’ambito di un’inchiesta su appalti nella sanità a Napoli. Arresto per amministratori di strutture pubbliche, legali rappresentanti di aziende e imprenditori, con un’ordinanza di custodia in carcere, 5 ai domiciliari e 4 obblighi di soggiorno. Emerso il presunto pagamento di tangenti, anche da parte della cooperativa Manutencoop. Contestate corruzione e turbativa d’asta. Coinvolto anche Guglielmo Manna marito del giudice Anna Scognamiglio. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre per Danilo Bernardi, un dirigente della Manutencoop, c’è l’obbligo di soggiorno.