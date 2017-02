Tragedia a Colico, in provincia di Lecco. Un poliziotto è morto, la scorsa notte, per le gravissime ferite riportate precipitando in un pendio durante una colluttazione successiva ad un inseguimento con la volante di un furgone lungo la Superstrada 36 Il mezzo, con a bordo persone sospette, era stato intercettato e non si era fermato all’alt. Ne è nato appunto un inseguimento terminato con l’incidente mortale.