Napolitano batte, Mattarella risponde. E lo scambio tra i due mette in buca Matteo Renzi che vorrebbe andare al voto il prima possibile. Così se il Presidente emerito fa presente che per votare “nei Paesi civili si spetta la scadenza del mandato” il Presidente in carica esprime solidarietà al predecessore per gli attacchi che, a proposito di tale affermazione, ha ricevuto da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Un modo più che evidente per dire che i due concordano sulla non urgenza di andare alle urne. Solo che più la data del voto si allontana, più Renzi è in crisi. Per Sergio Mattarella la data delle elezioni non costituisce un dogma, ognuno può avere le proprie legittime opinioni su cosa sarebbe meglio. Importante semmai, nell’ottica presidenziale, è presentarsi alle urne in maniera ordinata, seguendo un itinerario logico, con un sistema di voto razionale e senza sottovalutare i guai con cui l’Italia dovrà fare i conti. Intanto nel Pd sono iniziate le grandi manovre. Ed è guerra di tutti contro tutti.

Pier Luigi Bersani avverte che “se Renzi forza la mano, è la fine del Pd”. Secondo l’esponente dem, se il segretario “rifiuta il Congresso o una forma di confronto e di contendibilità della linea politica e della leadership per andare al voto”, l’unità del partito è a rischio “per il preoccupante restringimento degli spazi democratici”. “E non nasce la Cosa 3 di D’Alema, Bersani o altri – aggiunge -, ma un soggetto ulivista, largo, plurale, democratico”.

Su quanto detto da Renzi a proposito dell’impossibilità di convocare un Congresso replica: “Per anticiparlo servono le dimissioni del segretario. C’è qualcuno che non si vuole dimettere”. E poi specifica che, se Renzi vuole, un altro luogo di confronto democratico, anche alternativo al Congresso, l’attuale segretario lo può trovare quando e come vuole.

E anche lui frena sul voto. “Il governo deve governare: mettere in sicurezza alcune cose a cominciare dalle banche, correggere qualcosa sugli errori fatti, ad esempio su lavoro e voucher. Lo chiedo al presidente del Consiglio: vuole governare Gentiloni?”. C’è da auguararsi, continua, che non vada a finire come con Enrico Letta. Al voto anticipato, ci tiene a precisare, non dice no, “sto solo dicendo: andiamoci con ordine, dopo un Congresso e con una legge elettorale decente”.