L’ex assessore al Lavoro della Regione Calabria, Nazareno Salerno, è stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Catanzaro sull’ingerenza della cosca di ‘ndrangheta dei Mancuso di Limbadi (Vibo Valentia) nella gestione dei fondi della comunita’ europea diretti al sostegno economico di nuclei familiari in difficolta’. L’inchiesta riguarda, in particolare, la gestione dei fondi del credito sociale ed ha portato complessivamente all’arresto di nove persone. Si tratta di esponenti politici, imprenditori e amministratori pubblici della Regione Calabria, nonché due soggetti contigui alla cosca Mancuso. Le indagini hanno documentato l’ingerenza mafiosa della potente cosca ‘ndranghetista nella gestione dei fondi della Comunita’ europea diretti al sostegno economico di nuclei familiari in difficolta’.I reati contestati, a vario titolo, agli indagati sono minaccia ed estorsione aggravata dal metodo mafioso, corruzione, peculato, turbativa d’asta ed abuso d’ufficio.

Effettuato anche un sequestro preventivo di beni per un valore di circa 2 milioni di euro. In particolare, l’attivita’ ha accertato l’esistenza di un comitato d’affari che distraeva i finanziamenti comunitari vincolati al progetto regionale ‘Credito sociale’ indirizzandoli su conti correnti di societa’ private, anche all’estero. Il provvedimento viene eseguito in queste ore dal Ros unitamente al Comando provinciale Carabinieri di Catanzaro e a quello della Guardia di finanza di Vibo Valentia, ed è stato emesso su richiesta della Procura distrettuale antimafia di Catanzaro.