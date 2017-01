Attentato terrorista in Canada. Uomini armati sono entrati nella moschea di Quebec City sparando sui presenti riuniti in preghiera. Sei persone cono morte e almeno altre otto sono state ferite.

Due persone sono state arrestate emntre una terza sarebbe in fuga.

Secondo quanto riportato da alcuni testimoni, durante la preghiera della sera alcuni uomini armati, forse tre, sono entrati nella moschea e hanno aperto il fuoco sui presenti. Al momento nessun movente è stato confermato. Nell’estate del 2016 una testa di maiale era stata lasciata sulla porta di ingresso del Centro culturale islamico del Quebec.

“Stasera i canadesi piangono per le persone uccise in un attacco codardo in una moschea a Quebec City. I miei pensieri sono per le vittime e le loro famiglie” ha scritto in un tweet il primo ministro canadese Justin Trudeau dopo aver appreso la notizia dei morti nella sparatoria.

Il primo ministro del Quebec Philippe Couillard ha definito l’atto “violenza barbarica” e ha espresso solidarietà alle famiglie delle vittime. Il ministro della Sicurezza Pubblica Ralph Goodale, sempre su Twitter, si è detto profondamente rattristato per la perdita di vite umane.