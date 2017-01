Sparatoria in un locale nella metropoli sul Bosforo. Secondo le prime notizie un uomo artmato ha aperto il fuoco in un ristorante nel distretto Beykoz. Ci sarebbe almeno un morto. Secondo il sito web del giornale filogovernativo Sabah, un sospetto è stato arrestato.

Sabah sottolinea come quanto avvenuto non sembri al momento riconducibile a un attacco terroristico. Secondo altri media turchi, l’obiettivo sarebbe stato un cliente del ristorante ma nella sparatoria sono rimaste ferite altre persone che si trovavano nel locale e una di queste è morta per le ferite riportate.