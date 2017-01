Più che sindacalisti ricattatori. Accade a Modena dove la polizia ha arrestato due esponenti nazionali di spicco del sindacato ‘SI Cobas’, ritenuti responsabili di estorsione aggravata e continuata nei confronti di un noto gruppo industriale del Modenese, attivo nel settore della lavorazione delle carni.

Gli uomini della Squadra Mobile hanno sorpreso i due sindacalisti poco dopo aver incassato parte di una somma di denaro che era stata estorta per ‘calmierare’ le attività di protesta e picchettaggio nei confronti delle aziende del gruppo.

Secondo la denuncia presentata dal gruppo agroalimentare esponenti del sindacato avevano chiesto forti somme per ridurre al minimo l proteste sindacvali e ammorbidire le richieste rivendicative in sede di trattativa.

Il sindacato respinge ogni addebito e ha proclamato una manifestazione nazionale di protesta contro gli arresti.