Miglioramento delle funzionalità, risposte alle domande più frequenti, informazioni più facili da trovare. In occasione del Data Privacy Day che cade il 28 gennaio, Facebook aggiorna le funzionalità del sito ‘Informazioni di base sulla privacy’, “mettendo gli utenti al primo posto e rendendo disponibili per loro 32 guide interattive in 44 lingue”.

“Le persone condividono i loro momenti più preziosi su Facebook, vogliamo rendere i nostri suggerimenti e i nostri strumenti chiari e facilmente accessibili in qualsiasi momento – spiega la società -. ‘Privacy Basics’ offre consigli e informazioni riguardo la protezione del tuo account, per capire chi può vedere i tuoi post e per scoprire come la tua pagina appare agli altri. Questo rientra nell’impegno generale di Facebook di dare tutte le informazioni necessarie per condividere ciò che si desidera e solo con le persone che si preferisce”.

Facebook spiega che sta “effettuando questi miglioramenti in occasione del Data Privacy Day” e sottolinea la collaborazione con esperti di privacy e organizzazioni di tutto il mondo come la National Cyber Security Alliance, la Electronic Frontier Foundation e il Center for Democracy and Technology “che lavorano per diffondere ed aumentare la consapevolezza di come gestire le informazioni personali online”. In occasione dell’aggiornamento del sito sulla privacy, Facebook ricorda agli utenti alcuni consigli per rimanere al sicuro quando si condividono contenuti sul social network, tra cui l’attivazione delle autorizzazioni di accesso al profilo e la selezione degli amici che vedono cosa si pubblica.