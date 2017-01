Omicidio ad Iseo, in provincia di Brescia. Un marocchino ha ucciso a coltellate per futili motivi una volontaria di 25 anni all’interno di una struttura per persone con disagi mentali, la Cascina Clarabella a Iseo. Il responsabile è stato subito fermato. Si tratta di un 54/enne, di origine marocchina, da tempo ospite della comunità per problemi psichiatrici. Sul posto i carabinieri e il magistrato di turno.