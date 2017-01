Man mano che passano le ore si evuidenzia in tutta la sua drammaticità l’immane tragedia che ha colpito l’hotel Rigopiano nel cuore del Gran Sasso, nel Pescarese. Una valanga ha sommerso e distrutto la struttura e la trentina di persone che era all’interno. Al momento sono stati rinvenuti quattro corpi. Ma ci sono 25 dispersi. Nella struttura c’erano circa 35 persone: tre cadaveri sono già stati recuperati, un quarto è stato individuato. Tra i dispersi anche alcuni bambini. Il sindaco: “Le speranze di trovare persone in vita si riducono di ora in ora”. I soccorritori: “I cani non rilevano segnali”.

Pochissime le speranze di ritrovare ancora qualcuno in vita.

Solo due i suoperstiti. Fabio Salzetta, il tuttofare dell’albergo, deve la vita al cemento armato del locale caldaia; Giampiero Parete, invece, al mal di testa della moglie, che sta ancora sotto le macerie insieme ai figli di 6 e 8 anni. Alle 17.40, dieci minuti dopo la slavina, Giampiero aveva già capito tutto: “E’ caduto l’albergo”, ha scritto in un sms al suo datore di lavoro. “Ho sentito rumori e scricchiolii. Poi ho visto la montagna cadere addosso all’edificio”. Dopo le scosse di terremoto della mattina, tutti avevano deciso di lasciare l’albergo: avevano pagato ed avevano raggiunto la hall, pronti per ripartire non appena sarebbe arrivato lo spazzaneve. Ma lo spazzaneve non è mai arrivato. Purtroppo per liberare le strade dal muro di neve ci sono volute ore. I primi a raggiungere la zona, mercoledì notte, sono stati gli uomini del soccorso alpino, con le pelli di foca sotto gli sci.