Almeno 25 scolari indiani fra i sette ed i dieci anni sono morti ed altri 36 sono rimasti feriti nello Stato di Uttar Pradesh quando l’autobus su cui viaggiavano si è scontrato frontalmente con un camion. Lo riferisce la tv India Today. L’incidente è avvenuto nel distretto di Etah dove l’autista del veicolo con 50 bambini a bordo non è riuscito ad evitare in un sorpasso un pesante veicolo che sopraggiungeva in direzione opposta. I soccorritori, giunti sul posto, hanno tagliato le lamiere dentro cui molti scolari sono rimasti intrappolati. Il governo ha ordinato una inchiesta per appurare perche’ la scuola ‘JS Vidya’, dove l’autobus si stava recando, fosse operativa nonostante il ministero della Pubblica istruzione avesse disposto la chiusura di tutti gli istituti dell’Uttar Pradesh a causa del freddo intenso.