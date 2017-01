L’italiano Antonio Tajani, di Forza Italia, è il nuovo presidente del Parlamento Europeo. Succede a Martin Schulz ed è stato eletto vincendo la sfida con Gianni Pittella, candidato dei socialisti.

Per Tajani hanno votato i parlamentari del Ppe, suo gruppo di appartenenza, cui si sono uniti i liberaldemocratici di Alde.

l candidato del Partito Popolare Europeo ha infatti ottenuto al ballottaggio 351 voti contro i 282 dell’avversario socialdemocratico.

Amtonio Tajani, nato a Roma nel 1953, era vicepresidente vicario del Parlamento europeo ed è stato anche Commissario ai Trasporti e all’Industria.

Ha frequentato il Liceo Torquato Tasso e si è laureato in giurisprudenza all’Università la Sapienza di Roma. E’stato ufficiale dell’Aeronautica Militare Italiana. Dopo aver frequentato il corso di alta specializzazione della difesa aerea a Borgo Piave di Latina, è stato controllore della difesa aerea presso la base radar di San Giovanni Teatino.

È stato giornalista professionista e giornalista parlamentare redattore de “Il Settimanale”; conduttore in Rai del Gr1; responsabile della redazione romana de “Il Giornale”. È stato inviato speciale in Libano, Unione Sovietica e Somalia. Oltre all’italiano parla inglese, francese e spagnolo.

È sposato ed ha due figli.

“Ringrazio tutti anche, chi ha votato per gli altri candidati in questo grande confronto democratico: sarò il presidente di tutti, rispetterò tutti i deputati di tutti i gruppi politici. Voglio dedicare questo risultato alle vittime del terremoto che ha colpito il mio paese, che stanno ancora vivendo momenti di grande difficoltà, perché fa molto freddo; a loro va il messaggio di solidarietà di questo parlamento, come a tutte le vittime del terrorismo. Grazie a tutti per aver partecipato a questa grande competizione democratica, manterrò tutte le promesse fatte”, queste le prime parole dopo l’annuncio della sua elezione.

“Per la prima volta un italiano eletto presidente del parlamento europeo. Auguri a Antonio Tajani e grazie al suo sfidante Gianni Pittella”.ha detto il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.