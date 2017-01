Morto dopo aver mangiato un panino: un bimbo di appena 10 anni è deceduto per cause che ancora devono essere verificate. Potrebbe essere un’intossicazione alimentare o una malformazione fisica che non aveva mai manifestato i suoi effetti. A trovarlo nel suo letto, domenica mattina poco prima delle sei, sono stati i suoi genitori, una coppia di origine francese che vive nel quartiere Montagnola, a Roma. Tutto è iniziato sabato, il giorno prima del decesso: secondo quanto hanno riferito i suoi genitori, il bimbo avrebbe accusato un fortissimo mal di pancia dopo aver mangiato un panino, nel corso di una gita in un parco vicino casa. Il dolore sarebbe aumentato via via, senza accennare a scomparire fino alla drammatica morte avvenuta domenica mattina. All’arrivo del personale del 118, il bimbo era già gravissimo: nonostante la disperata corsa in ambulanza all’ospedale San Camillo, non ce l’ha fatta. Il suo cuore aveva già smesso di battere.

Una morte piena di mistero, le cui cause andranno indagate a fondo: ad occuparsi di dare un perchè a questo terribile decesso, sarà il medico legale dell’Università di Tor Vergata, la dottoressa Francesca Cordova, nominata ieri mattina dal magistrato titolare del fascicolo. Molti di voi ricorderanno un caso analogo avvenuto questa estate, quando una bimba di appena sette anni fu trovata morta da sua madre mentre guardava la tv nella sua cameretta. All’inizio nessuno seppe dare una spiegazione all’assurdo decesso ma poi, dopo l’autopsia disposta dal pm Francesco Saverio Musolino, che indagava sul caso, si venne a conoscenza che la piccola aveva una malformazione cardiaca.