Il marito di Rosanna Belvisi, la donna trovata morta ieri nella sua casa in via Coronelli, a Milano, ha confessato di aver ucciso la moglie. E’ stato sottoposto a fermo. L’uomo, Luigi Messina, che aveva dato l’allarme, ha ammesso le sue responsabilità a tarda notte, intorno alle 4 di stamani, dopo un pressante interrogatorio durante il quale erano già emerse contraddizioni. L’omicida ha fatto trovare il coltello usato per il delitto, mentre i suoi abiti sporchi di sangue erano sono stati trovati ieri in un cestino. Prima della confessione, Messina avrebbe anche cercato di costruirsi un alibi vagando per il quartiere per farsi vedere dai vicini.

Sul corpo di Rosanna Belvisi, 50 anni, era stata rinvenuta una profonda ferita alla gola. Messina, nel dare l’allarme, ha raccontato di aver trovato morta la moglie dopo essere rientrato da una passeggiata nel pomeriggio. La Procura e gli agenti della Squadra Mobile indagano per omicidio. I vicini descrivono il marito come “un tipo strano”; secondo altri la coppia litigava stesso. La vittima lavorava all’Inps in via Ripamonti. In precedenza era stata custode del palazzo in cui viveva. Il marito invece è un’ex guardia giurata. La figlia della coppia risulta all’estero con il fidanzato. Il 12 gennaio scorso un’altra donna, Tiziana Pavani di 55 anni, era stata uccisa in casa in via Bagarotti, sempre a Milano. Per quell’omicidio è stato arrestato un suo conoscente, il 32enne Luca Raimondo Marcarelli.