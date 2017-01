Il combinato disposto dei disastri del Sindaco di Roma Virginia raggi e dell’eurofiguraccia puniscono il Movimento 5 Stelle nelle intenzioni di voto degli italiani.

Nell’ultimo sondaggio dell’istituto Swg, realizzato il 12 gennaio, i grillini perdono più di un punto rispetto alla rilevazione dello scorso 21 dicembre e scendono al 25,7% dal 26,8.

Anche il Partito Democratico perde terreno rispetto a prima di Natale calando dal 32,2% al 31,6.

In ripresa, per contro, i partiti del Centrodestra. La Lega Nord resta davanti a Forza Italia salendo dal 12,6 al 13,2%. Gli azzurri di Silvio Berlusconi crescono dal 12,4% del 21 dicembre al 13%. Bene anche Fratelli d’Italia-An che passa dal 4,6 al 4,8%. Con questi numeri il Centrodestra unito (31%) è vicinissimo al Pd e stacca nettamente il M5S. Sinistra Italiana in calo dal 2,8 al 2,6%.