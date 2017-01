Sette ragazzi, di cui tre minorenni, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia San Pietro con l’accusa di tentato omicidio aggravato in concorso nei confronti di un 16enne, picchiato e accoltellato durante una maxi rissa scoppiata la notte del 14 ottobre 2016 a Piazza Cavour, nel centro di Roma, nel piazzale davanti l’ingresso principale della Corte di Cassazione. Tre sono minorenni. Le indagini, durate 3 mesi, si sono concentrate su numerose testimonianze e sull’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza che hanno consentito di ricostruire i fatti e di identificare i responsabili dell’aggressione. A quanto ricostruito, il 16enne è stato colpito ripetutamente al capo e al volto con calci pugni, colpi di casco, cintura e catena e accoltellato.

I quattro maggiorenni (tre diciottenni e un ventunenne residenti nelle zone centrali della Capitale) si trovano ai domiciliari mentre i tre minorenni in diverse comunità. Gli inquirenti hanno ricostruito i fatti accaduti, riuscendo ad accertare che i giovani avevano compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del minore, colpendolo ripetutamente al capo e al volto con calci, pugni, colpi di casco, di cintura e di catena, nonché facendolo più volte bersaglio della loro ira ed attingendolo con due fendenti con un’arma da punta e da taglio in zone di vitale importanza, non riuscendo tuttavia nell’intento letale per cause indipendenti dalla loro volontà.