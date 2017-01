Il cadavere di una donna decapitata è stato ritrovato in un palazzo in piazza Vittoria, a Brescia. Era nella tromba delle scale interne condominiali. La testa, segnata da un forte colpo, era accanto al corpo. La vittima è una 56enne. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, e tra queste anche il gesto volontario. La lesione potrebbe essere stata provocata dall’urto contro una ringhiera. Sul posto ci sono gli agenti della squadra Mobile, il magistrato di turno, Carlo Nocerino, e il medico legale che sta analizzando proprio la ferita che ha provocato la decapitazione per formulare le prime ipotesi sull’accaduto.