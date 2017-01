Una ragazza riminese di 28 anni è stata sfregiata con dell’acido lanciato a quanto sembra dal suo ex, un 29enne di Capo Verde che però a quanto sembra dice di avere un alibi al momento dell’aggressione. Il giovane è stato individuato e fermato dai carabinieri insieme alla polizia. La 28enne è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. Ha riportato ustioni abbastanza profonde soprattutto al volto nella zona degli occhi, rischia di perdere la vista. Per la colatura dell’acido, ci sono lesioni anche a un’anca e a una gamba. La ragazza è una ex reginetta di bellezza e ha partecipato anche al concorso di Miss Italia dopo avere vinto la fascia di Miss Romagna. L’aggressione è avvenuta sotto casa sua. In agosto l’uomo si era reso autore già di altri maltrattamenti ed era stato aperto un fascicolo sfociato in un provvedimento di ammonimento del questore di Rimini Maurizio Improta.