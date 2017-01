Ha scelto la sua Chicago per l’ultimo discorso da Presidente. Barack Obama saluta gli americani e il popolo democratico ricordando lo slogan della sua presidente: “Yes we can!” cui aggiunge “Yes we did!” a significare la sua convinzione di aver mantenuto le promesse fatte.

Perchè nel suo ultimo discorso Obama ha tracciato il bilancio del suo doppio mandato. Un bilancio che lui, naturalmente, vede in positivo. Perche’ negli ultimi otto anni il cambiamento c’e’ stato: “Lo abbiamo fatto, lo avete fatto”. Due esempi su tutti: la legalizzazione delle nozze gay e il salvataggio dell’industria dell’auto, sull’orlo della bancarotta dopo la grande crisi. Ma l’elenco dei risultati raggiunti nel corso dei quasi tremila giorni dei suoi due mandati presidenziali non e’ il cuore dell’ultimo discorso da presidente. Il cuore del messaggio e’ piuttosto sui valori che rendono l’America ‘eccezionale’ e che non vanno traditi in nessun modo. E per i quali lui continuera’ a combattere anche fuori dalla Casa Bianca: “E’ stato un onore servire gli americani, non mi fermero’.

Continuero’ a farlo per il resto dei miei giorni”. Le standing ovation non si contano. Le lacrime in platea e in tribuna scendono copiose. Anche Obama piu’ volte appare decisamente commosso. Come quando viene scandito in coro ‘four more years”, altri quattro anni. Non cita mai Donald Trump, se non per dire che fara’ di tutto per agevolare la transizione con il suo successore. Ma afferma chiaro e forte come il futuro del Paese dipenda proprio dalla salvaguardia di quei principi di liberta’, uguaglianza, democrazia che furono dei padri fondatori, e che in questa fase soprattutto la minaccia del terrorismo rischia di intaccare.

Cosi’ sottolinea che non accettera’ mai qualunque discriminazione contro i musulmani in America. Anche perche’ l’Isis sara’ sconfitta – sottolinea – solo se non prevarra’ la paura e si sapranno salvaguardare proprio quei valori che il terrorismo vuole distruggere. E ancora Obama mette in guardia da un ritorno indietro sul fonte delle discriminazioni razziali nei confronti di tutte le minoranze, a partire da quella afroamericana: “Servono le leggi, anche se queste non bastano. Devono cambiare i cuori”.

Anche negare i cambiamenti climatici – altra stoccata al suo successore – “sarebbe tradire le generazioni future e lo spirito del Paese”. E poi il monito a non trasformare l’America come altre potenze che definisce ‘rivali’: la Russia e la Cina. Paesi che “non possono eguagliare la nostra influenza nel mondo – afferma – a meno che non siamo noi a mollare quello in cui crediamo e ci trasformiamo in un altro grande Paese che fa il prepotente con i vicini piu’ piccoli”. Ancora lacrime quando ringrazia la first lady Michelle: “Sei la mia migliore amica. Mi hai reso orgoglioso, hai reso orgogliosa l’America”. E sul palco alla fine c’e’ anche lei, insieme alla figlia Malia, come nel 2008. E insieme all’amico di questa avventura, il suo vice Joe Biden.