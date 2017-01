Yahoo! cambia nome, e rivoluziona mission e board della società – con l’uscita di scena dell’amministratore delegato Marissa Mayer e del co-fondatore David Filo – in vista della finalizzazione dell’intesa con Verizon Communications. Yahoo si chiamerà Altaba e opererà come società di investimenti, una volta conclusa la cessione dei principali servizi internet a Verizon per 4,8 miliardi di dollari che porterà alle dimissioni di Mayer e Filo e alla riduzione del cda da 11 a soli 5 membri. Ma l’operazione con Verizon potrebbe ancora saltare dopo gli attacchi hacker ai sistemi di Yahoo. Se invece la transazione andrà in porto, Altaba manterrà una quota del 15% in Alibaba e il 35,5% in Yahoo Japan e il consiglio di amministrazione sarà composto da Tor Braham, Catherine Friedman, Eric Brandt, Thomas McIrney e Jeffrey Smith.