Nel 2016 sono stati descritti sulle riviste scientifiche casi di allucinazioni da glutine, ‘sindromi da Raperonzolo’ con una donna che aveva nello stomaco una palla di capelli da 15 centimetri, la cecità dovuta ad un uso eccessivo dello smartphone. A raccogliere i più strani casi medici dell’anno è il sito Livescience, che ne segnala anche uno avvenuto in Italia, una donna uccisa dalla puntura di un Ragno Eremita, la prima volta in Europa. Fra i protagonisti delle storie più bizzarre c’è anche il ‘peperoncino fantasma’, il più piccante al mondo, che secondo un articolo sul Journal of Emergency Medicine è riuscito a creare un buco nell’esofago di un uomo.

Il morso di un serpente invece, riporta il Journal of Clinical Neuroscience, ha fatto perdere l’olfatto a un uomo in Australia per oltre un anno. La rivista Bmj Case Reports riporta invece il caso di una donna affetta da ‘cleptomania temporanea’ dovuta a un intervento al cervello, e anche quella di un uomo che ha scoperto solo in tarda età di avere una malattia rara per cui assorbiva troppo ferro dagli alimenti, mascherata dalle sue frequenti donazioni di sangue.

Sul New England Journal of Medicine c’è invece un caso di ‘allucinazioni da glutine’ in una donna affetta da celiachia. “La donna ha smesso di consumare glutine e il sintomo è scomparso – riportano i medici – ma quando inavvertitamente lo assume le allucinazioni ritornano”.