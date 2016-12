L’hanno colpita all’addome con un coltello per rubarle il cellulare. Ma sono stati bloccati poco dopo dalla polizia che li ha arrestati con l’accusa di tentato omicidio. E’ accaduto ieri sera a Roma nella centrale via XX Settembre. Gli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto si sono messi immediatamente alla ricerca dei due malviventi. Poco dopo, una pattuglia del reparto volanti, è riuscita a bloccarli in via Amendola.

I due malviventi, quando hanno visto i poliziotti, hanno tentato di liberarsi sia del coltello, con il quale poco prima avevano ferito la vittima all’addome che del telefono, gettandoli a terra. I due di 27 e 19 anni, bloccati dagli agenti, hanno vari precedenti di Polizia. Riconosciuti anche dalla parte lesa, sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria per tentato omicidio.

La vittima invece, cittadina russa, è stata soccorsa in codice giallo e condotta in ospedale. Sottoposta ad intervento chirurgico per accertata una lesione al fegato è stata ricoverata in prognosi riservata.