George Michael, il celebre cantante e fondatore degli Wham! è scomparso all’età di 53 anni per un infarto il giorno di Natale. A darne notizia la Bbc. La polizia ha detto che “non ci sono circostanze sospette” facendo riferimento ai problemi di droga nel passato dell’artista.

Michael divenne celebre nel corso degli Anni 80 quando fondò con Andrew Ridgeley proprio gli Wham!, gruppo cult del periodo. Michael, il cui vero nome era Georgios Kyriacos Panayiotou era nato nel nord di Londra, ha venduto oltre 100 milioni di copie in una carriera durata quasi quattro decenni. “È con grande tristezza che confermiamo che il nostro amato figlio, fratello e amico George è passato a miglior vita in casa sua. La famiglia chiede sia rispettata la privacy in questo difficile momento”, recita il comunicato.

Georgios Kyriacos Panayiotou, in arte George Michael è stato un cantante britannico di musica pop, soul e rhythm and blues. Baciato dal successo con il duo pop Wham!, gruppo cult anni ’80. Ha proseguito con una carriera solista iniziata sempre al top con l’album, nel 1987, Faith (2 Grammy Award negli Stati Uniti). Dopo un paio di lavori (Listen Without Prejudice Vol. 1 e Older), problemi legali con la propria etichetta lo obbligano a lunghi periodi dedicati soltanto all’esecuzione di cover, dal vivo (Five Live) e in studio (Songs from the Last Century). Ma i problemi vennero anche dagli scandali legati alla sua omosessualità, e al suo arresto negli Stati Uniti per condotta immorale. È tornato alla ribalta nel 2004 con un nuovo album, Patience, e un altro tour mondiale. Nel 2014 torna sulla scena musicale con un nuovo album, Symphonica, registrato durante il Symphonica Tour.