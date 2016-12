L’ex governatore della Regione Lombardia Roberto Formigoni è stato condannato a Milano a sei anni di carcere. La decisione, presa dalla decima sezione penale del Tribunale di Milano, riguarda il processo sul caso Maugeri e San Raffaele, per cui l’ex numero uno del Pirellone era imputato per associazione per delinquere e corruzione con altre nove persone. Decisa anche l’interdizione per sei anni dai pubblici uffici. Il tribunale di Milano ha inoltre condannato Formigoni in solido con Pierangelo Daccò e l’ex assessore Antonio Simone a versare una provvisionale complessiva alla Regione Lombardia di 3 milioni di euro.