Con i suoi lunghi capelli castani e occhi da cerbiatto ha sbaragliato la concorrenza, Stephanie Del Valle, reginetta di bellezza portoricana che ieri sera all’MGM National Harbor, vicino Washington, ha conquistato lo scettro e la corona di Miss Mondo 2016, battendo oltre 100 aspiranti miss venute da tutto il mondo. La più bella del pianeta fa la studentessa, ha 19 anni ed è alta un metro e 78 e sembra avere le idee chiare sul suo futuro: “Mi piace poter scegliere e ho un piano solido per la mia carriera – raccontava prima di intascare la vittoria – Mi sono iscritta alla Pace University per studiare Legge e Scienze della comunicazioni, perseguendo la mia inclinazione a seguire una carriera nello spettacolo, durante il tempo libero”. Arrivata in finale, Stephanie ha trionfato su Miss Indonesia e Miss Repubblica Dominicana, mentre per l’Italia era stata scelta Giada Tropea.